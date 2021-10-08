شاهد.. تحالف فتح الدرع الحصين لمنظومة الحشد الشعبي

العالم- خاص بالعالم

وقالت الموسوي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان برنامج تحالف فتح واضح جداً للجميع من خلال شعاره "عراقنا نحميه ونبنيه"، ويختلف عن بقية الكتل السياسية، مشيرة الى ان تحالف فتح صادق بكل معنى الكلمة، وقدم التضحيات الكبيرة من الشهداء والقادة وابناء الحشد الشعبي وحافظ عن سيادة العراق خلال تحريره المناطق الحدودية العراقية من الشمال الى الجنوب وخاصة المناطق الغربية والشمالية من عصابات الارهاب وقدم صورة ناصعة في التضحية والايثار..

واوضحت الموسوي: انه بموازاة هذا الخط عمل تحالف فتح بنسائه ورجاله وبصوت واحد على حماية المنظومة الامنية العسكرية للحشد الشعبي، ومنع محاولات حلّه، مشددة على ان هذه المنظومة منتظمة وليست منلفتة السلاح وتأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وان سلاحها يبقى في جبهات القتال.

ولفت الموسوي الى ان تحالف فتح يؤكد على ضرورة احترام منظومة الحشد الشعبي والحفاظ عليها، كما اقرت بقانون داخل مجلس النواب العراقي في هذه المرحلة وفي المراحل القادمة، كما اكدت عليه الكثير من المرجعيات بان من يحارب هذه المنظومة يحرّم عليه التصويت في الانتخابات.

يشار الى ان تحالف فتح يعدّ لاعبا اساسيا في الساحة السياسية العراقية وله حصة كبيرة في البرلمان السابق وايضاً له دور كبير في اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل مؤسسات الدولة.

وفتحت مراكزُ الاقتراع أبوابَها اليوم الجمعة في تمامِ الساعة السابعة بالتوقيتِ المحلي للتصويت الخاص بأفراد الجيش والشرطة والنازحين في الانتخابات البرلمانية في العراق، ويتجاوزُ عددُ ناخبي التصويت الخاص اكثرَ من مليون ناخب.

هذا ويتنافسُ 3 الاف و249 مرشحاً، و21 تحالفاً، و109 احزابٍ على 329 مقعداً. يأتي هذا فيما اكتملت جميعُ الاستعدادات للاقتراع العام الذي سينطلقُ يومَ الاحد المقبل في عمومِ العراق.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..