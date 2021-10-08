الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

بروفايل شخصية.. 'خميس الخنجر' المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

بروفايل شخصية.. 'خميس الخنجر' المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

ولد خميس الخنجر العيساوي عام 1965 في الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار غربي العراق.

المعلومات الشخصية:

الولادة والنشأة: نشأ في أسرة محافظة تنتمي إلى قبيلة البوعيسى، وعندما قدم إلى بغداد في مقتبل عمره أصبح صديقًا لعدي صدام حسين وأصبح رجل أعمال وهو في مقتبل العمر، أدار مجموعة من الشركات قبل أن يغادر العراق عام 1996 بعدما طلب مصاهرة صدام ما اعتبره قصي صدام تطاولاً فاكتفى بطرده بسبب العلاقة الجيدة مع عدي.

تعليمه: بكالوريوس إعلام وماجيسير في العلوم السياسية ومهتم بالأدب والشعر بحسب صفحته على فيسبوكّ وخصومه يدعون أنه لم يتعد مرحلة التعليم الابتدائي.

ثروته: ً اتخذ عدة عواصم عربية مركزا لإدارة شركاته وأعماله ودخل مجالات التصنيع والمصارف والخدمات المالية والعقارات. بعد الغزو الأمريكي عاد إلى العراق واشترى بنك الاتحاد وأصبح نائب رئيس مجلس الإدارة فيه.

ثروته تقدر بميلياري دولار ولقبه صانع الملوك، مهنته الان رجل اعمال وسياسي، حلمه المعلن إقامة إقليم سني داخل العراق.

المناصب والتجربة السياسية:

بعد غزو العراق عام 2003 تزايد حضوره في الساحة السياسية حيث:

-شكل قا ئمة سياسية تحمل اسم القائمة العراقية خاض بها انتخابات 2010 في الانتخابات التشريعية وحصل على المقعد الأول بواقع 91 مقعدا برلمانيا.

-أسس ما يعرف بـ«المشروع العريب في العراق»، وأصبح أمينه العام، عام 2017.

-انضم إلى تحالف المحور السني الذي أنشئ في اب من العام 2018 ،الذي يضم 52 عضوا من مجلس النواب بزعامة أسامة النجيفي.

-يقول عنه ديبلوماسيون أمريكيون إن ثروة الخنجر الضخمة وعلاقاته الوثيقة بدول الخليج (الفارسي) العربية وتركيا، تسمح له بأن يكون قوة سرية ومستمرة على الساحة السياسية العراقية.

-يقال إنه ذراع الإخوان المسلمين وقطر في العراق.

-تلاحق الخنجر تهما تقول بأنه كان الوسيط للأموال القطرية المخصصة للجماعات المتطرفة لـ"داعش" والنصرة.

-لديه علاقات تجارية مع أمراء قطر.

روابط ذات صلة

بروفايل شخصية.. جمال الضاري المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

بروفايل شخصية.. حيدر العبادي المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

بروفايل شخصية.. بافل طالباني المرشح لإنتخابات البرلمان العراقي

بروفايل شخصية.. اسامة النجيفي المرشح للانتخابات البرلمانية في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ما هي برامج حزبي حقوق وأمانة المشاركين بالانتخابات العراقية؟

عقار ثوري يقدم أملا جديدا في علاج أمراض لا دواء لها

أطعمة صحية للقلب.. تعرف عليها

طهران تندد بالاعتداء الارهابي على مسجد في ولایة قندوز بأفغانستان

انفجار مرفأ بيروت ومسار التحقيق

لن تصدق.. هذه الخضار قد تقي من سرطان القولون