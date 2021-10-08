بروفايل شخصية.. 'خميس الخنجر' المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

المعلومات الشخصية:

الولادة والنشأة: نشأ في أسرة محافظة تنتمي إلى قبيلة البوعيسى، وعندما قدم إلى بغداد في مقتبل عمره أصبح صديقًا لعدي صدام حسين وأصبح رجل أعمال وهو في مقتبل العمر، أدار مجموعة من الشركات قبل أن يغادر العراق عام 1996 بعدما طلب مصاهرة صدام ما اعتبره قصي صدام تطاولاً فاكتفى بطرده بسبب العلاقة الجيدة مع عدي.

تعليمه: بكالوريوس إعلام وماجيسير في العلوم السياسية ومهتم بالأدب والشعر بحسب صفحته على فيسبوكّ وخصومه يدعون أنه لم يتعد مرحلة التعليم الابتدائي.

ثروته: ً اتخذ عدة عواصم عربية مركزا لإدارة شركاته وأعماله ودخل مجالات التصنيع والمصارف والخدمات المالية والعقارات. بعد الغزو الأمريكي عاد إلى العراق واشترى بنك الاتحاد وأصبح نائب رئيس مجلس الإدارة فيه.

ثروته تقدر بميلياري دولار ولقبه صانع الملوك، مهنته الان رجل اعمال وسياسي، حلمه المعلن إقامة إقليم سني داخل العراق.

المناصب والتجربة السياسية:

بعد غزو العراق عام 2003 تزايد حضوره في الساحة السياسية حيث:

-شكل قا ئمة سياسية تحمل اسم القائمة العراقية خاض بها انتخابات 2010 في الانتخابات التشريعية وحصل على المقعد الأول بواقع 91 مقعدا برلمانيا.

-أسس ما يعرف بـ«المشروع العريب في العراق»، وأصبح أمينه العام، عام 2017.

-انضم إلى تحالف المحور السني الذي أنشئ في اب من العام 2018 ،الذي يضم 52 عضوا من مجلس النواب بزعامة أسامة النجيفي.

-يقول عنه ديبلوماسيون أمريكيون إن ثروة الخنجر الضخمة وعلاقاته الوثيقة بدول الخليج (الفارسي) العربية وتركيا، تسمح له بأن يكون قوة سرية ومستمرة على الساحة السياسية العراقية.

-يقال إنه ذراع الإخوان المسلمين وقطر في العراق.

-تلاحق الخنجر تهما تقول بأنه كان الوسيط للأموال القطرية المخصصة للجماعات المتطرفة لـ"داعش" والنصرة.

-لديه علاقات تجارية مع أمراء قطر.