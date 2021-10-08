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العراق.. الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح

العراق.. الكاظمي يصدر توجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجمعة، توجيهات مشددة تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح.

العالم-العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان، إن "الكاظمي أجرى زيارة إلى قيادة العمليات المشتركة، وعقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية العليا لحماية الانتخابات، وأطلع على سير الخطة الأمنية الموضوعة لعملية التصويت الخاص التي انطلقت صباح اليوم".

وأضاف البيان: "الكاظمي خاطب اللجنة قائلا.. إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات"، مجددا تأكيده على "أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات".

وأوضح، أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءا من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن"، موجها "أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم".

وتابع، أن "بعد غد الأحد، سنحتفل جميعا بالعرس العراقي الكبير، من أجل مستقبل العراقيين وحفظ الكرامة".

وأوضح: "القائد العام للقوات المسلحة، أجرى اتصالا مشتركا مع اللجان الفرعية، واستمع إلى تقاريرهم الأمنية، وأصدر عددا من التوجيهات تتعلق بمنع التدخل والترويج لأي مرشح، وتسجيل الخروقات بكل أنواعها ورفعها للقضاء"، مشددا على "تأمين الحماية لجميع مراكز الاقتراع والناخبين".

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