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الإرهاب لا وطن له..

300 شهيد وجريح خلال انفجار انتحاري بمسجد قندوز

300 شهيد وجريح خلال انفجار انتحاري بمسجد قندوز
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أسفر التفجير الانتحاري في مسجد سعيد آباد بولاية قندوز في أفغانستان حتى الان استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 200 آخرين.

العالم - أفغانستان

ووقع الإنفجار بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة سعيد آباد بولاية قندوز عندما كانوا المصلين يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد، وحسب ما ورد ان الانتحاري كان يحمل حزاما ناسفا وفجر نفسه وسط المصلين من اتباع آل البيت.

وقالت بعض المصادر ان الهجوم الارهابي أسفرعن استشهاد قرابة 100 شخص وإصابة 200 آخرين.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أن أنشطة "داعش" زادت مع تولي طالبان الحكم في أفغانستان.

وحدث هذا العمل الارهابي بعد ما عاد الهدوء النسبي إلى أفغانستان بعد قرابة شهرين من تولي طالبان الحكم في هذا البلد.

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الإرهاب لا وطن له.. 300 شهيد وجريح خلال انفجار انتحاري بمسجد قندوز

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