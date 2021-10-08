جمعة غضب في البحرين وتظاهرات مناهضة للتطبيع

العالم - خاص بالعالم

المكان: منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة الزمان والمناسبة جمعة غضب ضد التطبيع.

اما الظروف، فانتشار مكثف لميليشيات وقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح، ورغم كل هذه الإجراءات المشددة والاستباقية خرج مئات البحرينيين في تظاهرات غاضبة ومناهضة للتطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي وطالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة.

قوات ومليشيات النظام البحريني قامت بمنع المحتجين من الوصول الى محيط السفارة الإسرائيلية، مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والإعتقال .

هذا ويتواصل الحراك الرافض للتطبيع في عدد من المناطق، واعتصم أهالي السنابس في وقفة غاضبة منددين بفتح سفارة الاحتلال في المنامة ومؤكدين تضامنهم مع الأسرى السياسيين وتمسكهم بحقهم في نيل الحرية. كما خط الثوار الجدران في بلدة بوري، والشوارع في المقشع، بالشعارات المناهضة للتطبيع الخليفي مع الصهاينة المجرمين والمشددة على إسقاط اتفاقيات العار والخيانة".

ويعم الحراك الشعبي غالبية المناطق من تظاهرات ووقفات ودوس للعلم الإسرائيلي إضافة إلى حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا لتطبيع نظام البحرين مع كيان الاحتلال وافتتاح سفارة له مؤخرا في بلادهم .

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