'داعش' تتبنى التفجير الإرهابي بمسجد قندوز

العالم - أفغانستان

وأسفر التفجير الانتحاري في مسجد سعيد آباد بولاية قندوز في أفغانستان حتى الان استشهاد ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة 200 آخرين.

وقد وقع الإنفجار بعد ظهر اليوم الجمعة في منطقة سعيد آباد بولاية قندوز عندما كانوا المصلين يؤدون صلاة الجمعة داخل المسجد، وحسب ما ورد ان الانتحاري كان يحمل حزاما ناسفا وفجر نفسه وسط المصلين من اتباع آل البيت.

وقبل عدة أيام، أعلن تنظيم "داعش" الوهابي مسؤوليته عن 3 تفجيرات هزت مدينة جلال آباد في شرق أفغانستان، واستهدفت عربات لـ"طالبان" ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.