كيف كان الإقبال على عملية الاقتراع الخاص بالانتخابات العراقية؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع مدير مكتب العالم في بغداد أشار بهروز الى أنه بحسب الاحصائيات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات ظهر اليوم وليس في انتهاء عملية التصويت اعلنت انه صوّت اكثر من 435 الف ناخبا من السلك العسكري والقوات الامنية والنزلاء والنازحين في هذه العملية بالتصويت الخاص من أصل مليون و75 الف شخص مممن يحق بهم التصويت.

واشار مراسلنا الى ان الاقتراع الخاص يخص 3 فئات منها الفئة العسكرية التي تضم وزارة الدفاع والداخلية والنازحين ونزلاء السجون والمرضى وهذه الفئات التي شملها التصويت الخاص.

واوضح مراسلنا ان نسبة التصويت حتى ظهر اليوم بلغت اقل من 50% لكن كان الاقبال متواصلا في معظم مراكز المحافظات والمدن العراقية، وهنالك ارتياح من المفوضية ومن الحكومة العراقية والقوى السياسية بالنسبة للاقبال والمشاركة على صناديق الاقتراع ، ولم تصدر حتى الان بيانا رسميا حول النسبة.

وكان قد أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، إغلاق صناديق الاقتراع في التصويت الخاص بقوات الأمن ونزلاء السجون والنازحين.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7:00 (04:00 تغ)، أمام الناخبين وسط رقابة دولية، وأغلقت في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

وقال الكاظمي، في تغريدة، "أكمل أبطالنا في القوات الأمنية والعسكرية الإدلاء بأصواتهم في التصويت الخاص، بالتزام وانتظام ومسؤولية، كما كانت كل الإجراءات ناجحة في تأمين نزاهة وعدالة التصويت".

واعتبر أن التصويت الخاص "خطوة أولى ناجحة باتجاه مشاركة واسعة لشعبنا في التصويت العام، لاستكمال الواجب الوطني وصنع التغيير".

وانطلق التصويت الخاص لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكانت مفوضية الانتخابات (رسمية) قد أعلنت قبل ساعات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 36 بالمئة حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب المفوضية، فإن مليونا و75 ألفا و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 نازحا، و676 نزيلا في السجون، سيدلون بأصواتهم لانتخاب 329 عضوا بالبرلمان.

ويتوزع النازحون على 28 مخيما، 26 منها في محافظات إقليم كردستان شمالي البلاد (أربيل، والسليمانية، ودهوك)، ومخيم في نينوى (شمال)، وآخر في الأنبار (غرب).

ووفق أرقام المفوضية المعلنة في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات.

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