شاهد..مئات الشهداء والجرحى بانفجار عنيف بقندوز الأفغانية

العالم - خاص بالعالم

ووقع الهجوم اثناء اداء المصلين لصلاة الجمعة في المدينة. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد ان الانفجار وقع في مسجد للشيعة. واضاف ان وحدة امنية خاصة وصلت إلى موقع الهجوم للتحقيق والوقوف على التداعيات. وبحسب المصادر الامنية المحلية فان الهجوم كان انتحاريا.



قندوز المدينة التي وقع فيها الهجوم تعتبر نقطة عبور رئيسية للتبادلات الاقتصادية والتجارية مع طاجيكستان وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي، لكن شوارعها اليوم لم تمتلئ بالشاحنات التجارية بل بجثث الضحايا والاشلاء التي افترشت الاراضي.

في وقت كانت فيه اصوات سيارات الاسعاف تعلوا فوق اي صوت بالمدينة، لكن العدد الكبير للشهداء والجرحى كان فوق طاقتها، وامام البوابات الرئيسية للمستشفايات تجمع المئات من اهالي الضحايا لمحاولة معرفة مصير ذويهم.

لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منع التجمعات تحسبا لحدوث تفجير اخر، وبحسب شهود عيان فان من بين الضحايا نساء واطفال ايضا.



هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها مسجد بعملية تفجير، بعد حادثة التفجير التي جرت يوم الأحد الماضي عند أحد مداخل مسجد في العاصمة كابول وأدت لمقتل وإصابة العشرات بينهم قادة من طالبان كانوا يقدمون واجب العزاء لأحد قادتهم في وفاة والدته.

وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنت جماعة داعش الوهابية معظمها. ومطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان أنها دهمت مخبأ لجاغش وقتلت واعتقلت عددا منهم. لكن على الارض يبدو ان الطريق نحو الاستقرار في افغانستان لايزال طويلا.

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