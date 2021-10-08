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إنتشار أمني بالعراق وطلعات جوية لتأمين الانتخابات

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

عند الساعة السابعة انطلقت في العراق عملية "التصويت الخاص"للقوات الأمنية والنازحين والسجناء، قبل يومين من انتخابات تشريعية مبكرة تتباين الاراء حول نسبة المشاركة فيها في نظام ديمقراطي ما زال وليدا.

العالم - خاص بالعالم

أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن، في كافة المؤسسات الأمنية، تمت دعوتهم للمشاركة في الاقتراع، الذي يشمل أيضا مئة وعشرين ألف نازح، يقطنون المخيمات.

وفضلا عن الانتشار الأمني الكثيف في شوارع المدن العراقية، قامت القوات المسلحة العراقية بطلعات جوية بطائرات حربية سمعت أصواتها في أجواء العاصمة بغداد، بهدف "تأمين الانتخابات البرلمانية".

سير العملية الانتخابية يجري تحت رقابة دولية بطلب من الحكومة العراقية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية حيث يشارك المئات من المراقبين الدوليين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اخرى في متابعة عمليات الاقتراع.

وقال فيولا فون كرامون رئيس بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي إلى العراق: "بالطبع نحن محدودون للغاية في نطاق مراقبتنا الحقيقية يوم الانتخابات، نأمل في عملية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية من المرة السابقة وهذا ما يأمله الجميع".

ويتوجه نحو خمسة وعشرين مليون عراقي إلى صناديق الاقتراع الأحد القادم للمشاركة في انتخابات تشريعية مبكرة هي نتيجة احتجاجات شعبية شهدتها عدد من مدن البلاد قبل عامين ودفعت بالحكومة الى الاستقالة.

لكن يبقى السؤال هو، هل ينتج هذا الاستحقاق التغيير الذي حلم به كثيرون قبل سنتين وسط معانات الشعب من تبعات حروب وأزمات متتالية وفساد وفقر رغم الثروة النفطية التي يطفو فوقها البلد،

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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