دول ومنظمات حقوقية تستنكر رفض تمديد عمل خبراء التحقيق بشأن الجرائم باليمن

العالم - اليمن

وقالت منظمة العفو الدولية تعليقا على رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد عمل خبراء التحقيق: "جرى التخلي عن اليمن، والناس تعرضوا للخيانة مرة أخرى".

من جانبه أعرب السفير الهولندي الجديد بول بيكرز في مجلس حقوق الإنسان عن أسفه، قائلا إن "رفض مجلس حقوق الإنسان تمديد فترة عمل خبراء التحقيق قطع حبل النجاة عن الشعب اليمني".

من جهته قال ممثل مكتب جنيف لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان جيريمي سميث إن "قرار مجلس حقوق الإنسان يمثل فشلا ذريعا سيؤدي حتما إلى مزيد من العنف والمعاناة في اليمن"، مضيفًا أن الدول التي صوتت ضد التجديد أو امتنعت عن التصويت أرضت السعودية بدلا من حماية حياة الملايين من الناس".

منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت أن "عدم تمديد عمل فريق التحقيق وصمة عار في سجل مجلس حقوق الإنسان، والدول التي أدارت ظهرها للضحايا رضخت لضغوط التحالف بقيادة السعودية وجعلتها تضع السياسة قبل المبادئ".