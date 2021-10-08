غضب فلسطيني عارم بوجه الاحتلال بعد فرضه الامر الواقع بالقدس 

العالم- مراسلون

حواجز ونقاط تفتيش تم نشرها حول وداخل البلدة القديمة وعبر الطرقات المؤدية للمسجد الاقصى المبارك للتضيق على المصلين المتوجهين للصلاة فيه.

وفي ظل حالة التصعيد للإحتلال بالقدس بهدف التهجير وإفراغ المدينة من مواطنيها الفلسطينين أدى بأهالي سلوان وألاحياء المحيطة بها جنوب المسجد الاقصى المبارك الصلاة داخل خيمة الصمود بوادي الربابة احتجاجا على استمرار الاحتلال بتهديدهم بالتهجير من منازلهم بحيي البستان وبطن الهوى لصالح المستوطنين.

وتشهد القدس المحتلة في الأونة الاخيرة تصعيدا متزايد ضد أبنائها ومقدساتها الاسلامية والمسيحية.

