يوم انتصار للعراق.. اقبال ملحوظ بيوم التصويت للاقتراع الخاص

العالم- مراسلون

واعتبرَ المشاركون في التصويتِ الخاص بأنه يومُ انتصارٍ للعراق ومسيرةِ بنائه.

هذا وقد فتحت مراكزُ الاقتراع أبوابَها اليوم الجمعة في تمامِ الساعة السابعة بالتوقيتِ المحلي للتصويت الخاص بأفراد الجيش والشرطة والنازحين، قبلَ يومين من انتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرة، ودُعي أكثرُ من مليونِ عسكريٍ وعنصرِ أمن، في كافةِ المؤسسات الأمنية، للمشاركةِ في الاقتراع، الذي يشملُ أيضاً نحوَ 120 الفَ نازحٍ.

ويشاركُ المئاتُ من المراقبين الدوليين والأمميين في عملية المراقبة على عملية الاقتراع لتعزيزِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية.