الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١
٠٦:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

يوم انتصار للعراق.. اقبال ملحوظ بيوم التصويت للاقتراع الخاص

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

شهدت مراكزُ الاقتراع الخاصّة بمنتسبي وزارتي الدفاعِ والداخليةِ في الانتخابات البرلمانية بمحافظة نينوى إقبالاً ملحوظاً، حيث يحقُ التصويتُ لـ75 ألفَ منتسب.

العالم- مراسلون

واعتبرَ المشاركون في التصويتِ الخاص بأنه يومُ انتصارٍ للعراق ومسيرةِ بنائه.

هذا وقد فتحت مراكزُ الاقتراع أبوابَها اليوم الجمعة في تمامِ الساعة السابعة بالتوقيتِ المحلي للتصويت الخاص بأفراد الجيش والشرطة والنازحين، قبلَ يومين من انتخاباتٍ تشريعيةٍ مبكرة، ودُعي أكثرُ من مليونِ عسكريٍ وعنصرِ أمن، في كافةِ المؤسسات الأمنية، للمشاركةِ في الاقتراع، الذي يشملُ أيضاً نحوَ 120 الفَ نازحٍ.

ويشاركُ المئاتُ من المراقبين الدوليين والأمميين في عملية المراقبة على عملية الاقتراع لتعزيزِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية.

روابط ذات صلة

إغلاق صناديق الاقتراع الخاص في عموم العراق

إجراءات أمنية مكثفة قرب مراكز الاقتراع في مدينة الصدر

العراق: الأجهزة الأمنية تتوافد بكثافة على مراكز الاقتراع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. كيف كان الإقبال على عملية الاقتراع الخاص بالانتخابات العراقية؟

مواقع التواصل تشتعل "فرنسا تنهب افريقيا".. متى يحين الحساب؟

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، وتفجير عنيف بمسجد افغاني

مشاهد جديدة لتظاهرات البحرينيين رفضا للتطبيع مع 'اسرائيل' وقمع النظام لهم

شاهد بالفيديو.. يوم انتصار للعراق.. اقبال ملحوظ بيوم التصويت للاقتراع الخاص

شاهد بالفيديو.. زيارة عبداللهيان للبنان.. هل اسست لمرحلة جديدة من العلاقات؟