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مشاهد جديدة لتظاهرات البحرينيين رفضا للتطبيع مع 'اسرائيل' وقمع النظام لهم

الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

خرج مئات البحرينيين في جمعة غضب وتظاهرات مناهضة للتطبيع وتطالب بطرد الإسرائيليين من بلدهم البحرين، فيما عمدت قوات النظام الى قمع المتظاهرين منفذة اعتداءات واعتقالات بحقهم ومستخدمة القنابل الصوتية.

العالم - البحرين

التظاهرات خرجت في البداية في منطقة رأس الرمان في وسط العاصمة المنامة، على الرغم من الانتشار المكثف لقوات النظام البحريني المدججة بالسلاح، وطالب المشاركون في التظاهرة المركزية بطرد الصهاينة من بلدهم البحرين مشددين على ضرورة تفعيل الحراك الشعبيّ حتى إغلاق السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وقامن قوات النظام البحريني بمنع المحتجين من الوصول الى محيط السفارة الإسرائيلية مستخدمة القنابل الصوتية ومنفذة اعتداءات على المواطنين المشاركين بالتظاهرة بالضرب والدفع والملاحقة والإعتقال.

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