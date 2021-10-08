زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، وتفجير عنيف بمسجد افغاني

العالم- خاص بالعالم

وقالَ عبداللهيان خلالَ مؤتمرٍ صحفي إنَّ بلادَه جاهزةٌ لكلِ انواعِ الدعم الذي يحتاجُه لبنان ، مؤكداً أنَّ دولَ وشعوبَ المنطقةِ لن تسمحَ لامريكا بالاستمرارِ في حصارِها الجائرِ وعقوباتِها الظالمة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. استشهاد وجُرح المئاتُ في تفجيرٍ وقعَ داخلَ مسجدٍ في ولايةِ قندوز شماليَّ أفغانستان. ووقع الهجومُ اثناءَ اداءِ المصلين لصلاةِ الجمعة في المدينة.

وقال المتحدثُ باسمِ حركةِ طالبان ذبيح الله مجاهد اِنَّ الانفجارَ وقعَ في مسجد للشيعة. وتجمّعَ اهالي الضحايا امامَ البواباتِ الرئيسيةِ للمستشفاياتِ، لكن مسلحين من حركة طالبان حاولوا منعَ التجمعاتِ تحسباً لحدوثِ تفجيرٍ آخر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.