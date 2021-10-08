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أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يُنصح بتناولها في فصلي الخريف والشتاء!

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يُنصح بتناولها في فصلي الخريف والشتاء!
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

يمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات في دعم الصحة الجيدة، ومع وصول أشهر الخريف والشتاء، يشعر الكثيرون بنتائج الليالي المظلمة والطقس البارد.

العالم - منوعات

ويدفع موسم البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى التعب الناجم عن ساعات النهار الأقل، الأشخاص للاستنجاد بالصيدلية المنزلية. وبينما يجب أن ننظر أولا إلى وجباتنا الغذائية لتغذية أجسامنا، يمكن أن تساعد الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وتحدثت روزي ميلر، أخصائية التغذية في لندن، مع "إكسبريس" عن أفضل المكملات والفيتامينات التي يجب تناولها في هذا الوقت من العام.

ردت روزي: "البروبيوتيك!، خط دفاعك الأول المناعي. إنها حرفيا تبتلع مسببات الأمراض وتخرجها من الجسم. تأكد من اختيار الأنواع التي تحتوي على سلالات متعددة من البكتيريا الحية".

ماذا تفعل البروبيوتيك؟

تعد بروبيوتيك بكتيريا وخميرة حية تعيش في جسمك. إنها نسخة من البكتيريا الجيدة التي تساعد أمعاءك على العمل بشكل صحيح.

وتساعد البروبيوتيك على إنتاج الفيتامينات في الجسم، وكذلك موازنة البكتيريا في الجسم، ما يمنعك من الإصابة بالمرض.

ما الفيتامينات التي يجب أن تتناولها في الخريف والشتاء؟

قالت روزي: "فيتامين (د) أساسي لجهاز المناعة وله خصائص مضادة للالتهابات. وفيتامين C أيضا فعال للغاية. إنه قابل للذوبان في الماء لذا فهو آمن عند تناوله بجرعات عالية. 1 - 2 غرام يوميا يقلل من ظهور البرد ومدته. إنه رائع ضد العوامل المعدية مثل الفيروسات".

ومن المهم تناول فيتامين (د)، حيث يصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين أشعة الشمس خلال أشهر الشتاء ذات الإضاءة المنخفضة.

ويُنصح أيضا بتناول فيتامين A والحديد، ولكن بعد استشارة الطبيب المختص.

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أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية التي يُنصح بتناولها في فصلي الخريف والشتاء!

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