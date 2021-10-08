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أنباء عن زيارة وفد سوداني ألى 'اسرائيل'بالخفاء

أنباء عن زيارة وفد سوداني ألى 'اسرائيل'بالخفاء
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر محلية اليوم الجمعة عن زيارة سرية لوفد سوداني ضم عسكريين رفيعين المستوى إلى"اسرائيل" في الايام الماضية.

العالم - السودان

وأفاد مصدر عسكري مطلع للموقع السوداني أن زيارة الوفد العسكري الرفيع "لإسرائيل" كانت تحت إشراف الفريق عبد الرحيم دقلو حميدتي، وأشار الموقع إلى أن المصادر لم تفصح عن أسباب الزيارة.

وكانت مصادر دبلوماسية سودانية قد كشفت أن السودان يستعد لتوقيع اتفاق لتطبيع العلاقات مع الإحتلال إسرائيلي خلال شهر أكتوبر الجاري في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.

والجدير بالذكر أن قادة الولايات المتحدة و"إسرائيل" والسودان أعلنوا في بيان مشترك في الـ23 من أكتوبر رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان حينها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثوا هاتفيا "التقدم التاريخي الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة".

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين الاحتلال الاسرائيلي والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

وشدد البيان على أن الولايات المتحدة "ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية وتشجيع الشركاء الدوليين على تخفيف أعباء ديون السودان"، مضيفا أن الشعب السوداني يقرر مصيره بعد "عقود من الديكتاتورية العنيفة".

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هل يقع في مستنقع التطبيع؟ أنباء عن زيارة وفد سوداني ألى 'اسرائيل'بالخفاء

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