بروفايل شخصية.. 'عمر سيد علي' المرشح للإنتخابات البرلمانية العراقية

العالم-العراق

معلومات شخصية:

- ولد في 1 تموز يوليو عام 1945 في السليمانية في منطقة كردستان العراق.

- تخرج من قسم إعداد المعلمين في السليمانية.

التجربة السياسية:

- التحق بصفوف بيشمركة ثورة أيلول عام 1974.

- أصبح عضواً في قيادة الجماعة الإسلامية الكردستانية عام 1975.

- أصيب بجروح عام 1980 إثر قصف على جبال كيورش، ونقل إلى السويد، حيث أصبح مسؤول تنظيمات الاتحاد في أوروبا.

- أعيد انتخابه في جميع مؤمترات الاتحاد عضواً في مجلس القيادة، وعضواً في المكتب السياسي فيما بعد.

- ترأس وفد الاتحاد للتحاور مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لعملية السلام لفترة معينة.

- أصبح عضواً في برلمان كردستان عام 1992.

- شغل لفترة منصب مسؤول مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية.

- كان مسؤول المكتب المالي في الاتحاد .

- عام 2009 استقال من عضوية المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بينضم إلى حزب التغيير (كوران) برئاسة نوشيروان مصطفى الذي بدوره استقال معه من حزب الاتحاد أيضا. وهي حركة علمانية اشتراكية ليبرالية وقومية معارضة لكتلة التحالف الكردستان بين حزبي الاتحاد والديموقراطي.

- ترشح عام 2009 للانتخابات النيابية الإقليمية ضمن قامئة حركة التغيير وترأس كتلة الحركة.

- وحصلت قامئة التغيير كذلك على مثانية مقاعد من أصل 325 مقعدا في البرلمان العراقي.

- عام 2013 حقق حزب التغيير تقدما في انتخابات برلمان كردستان لدى حصوله على 24 مقعد على حزب الا تحاد الوطني وحصل حزب التغيير على رئاسة برلمان منطقة كردستان.

- عام 2017 ً تم انتخابه منسقًا عاما لحزب التغيير (كوران) خلفًا لنوشيروان مصطفى.

- في الانتخابات البرلمانية الإقليمية عام 2018 ،تراجعت شعبية الحركة إلى قُرابة الثلث، فلم تُحرز سوى 12 مقعداً برلمانياً من أصل 111 ُ مقعداً، بالرغم من تحالفاتها وتوافقاتها مع التيارات الإسلامية في المنطقة بسبب قراره بالانضمام إلى الحكومة الكردية رغم أن نوشيروان مصطفى وجماعته كانوا يوجهون باستمرار اتهامات الفساد إلى حكومة منطقة كردستان، ما جعل الناخبين يشكّون في شرعيته وكفاءته كحزب معارضة.

- كما حصل في انتخابات البرلمان العراقي لعام 2018 4 مقاعد.

- عام 2021 تم توقيع اتفاقية بين الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير لتشكيل تحالف كوردستان بين الجانبين.