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مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69

مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 69
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، الجمعة، أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص، بلغت 69 في المئة.

العالم-العراق

أكدت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في العراق، الجمعة، أن التصويت الخاص شهد حضوراً كبيراً إلى مراكز الاقتراع حتى اغلاق الصناديق عند الساعة السادسة مساءً.

قال رئيس اللجنة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، في مؤتمر صحفي إن "التصويت الخاص لم تسجل فيه أي خروقات، باستثناء بعض الشكاوى بمخالفات يجري التحقيق فيها الآن".

وأضاف، "ننتظر تزويدنا بنسبة مشاركة القوات الامنية من قبل المفوضية"، مبيناً أن " يوم غد سيكون هناك صمت انتخابي كامل وندعو كل المرشحين والكتل السياسية الى الالتزام بهذا الصمت".

وتابع الشمري، "اللجان الامنية الفرعية ستبدأ بالابلاغ عن كل خرق لهذا الصمت للمفوضية العليا للانتخابات".

كما أكد الشمري أن "القائد العام للقوات المسلحة كان حاضراً منذ صباح اليوم ومتابع للاجراءات الامنية في تامين مراكز الاقتراع وانسيابية عناصر ومنتسبي القوات الامنية في التصويت الخاص".

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