السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

في إطار السجال السوداني..

وزير سوداني يرد على تصريح حميدتي بشأن تبعية جهاز الأمن

وزير سوداني يرد على تصريح حميدتي بشأن تبعية جهاز الأمن
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف إن تصريح محمد حمدان حميدتي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، بشأن تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، يعد خرقا واضحا للوثيقة الدستورية، في استمرار للتصعيد المتبادل بين المكوّنَين العسكري والمدني اللذين يحكمان الفترة الانتقالية في البلاد.

العالم - السودان

وأوضح يوسف في منشور على فيسبوك- أن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي.

وأضاف أن تصريح حميدتي يشكل تهديدا مباشرا للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية، وهو ما سيتم التصدي له بصورة جادة وصارمة، وفق تعبيره.

وكان حميدتي قد قال في الأيام الاخيرة إنه لم تتم مناقشة تسليم رئاسة المجلس السيادي إلى المدنيين باعتبار أن الأمر سابق لأوانه، وأكد أنه لن يتم تسليم الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلا لحكومة منتخبة.

واعتبر حميدتي أن الأزمة الراهنة كشفت عن طموح المدنيين للوصول إلى السلطة، في وقت ينصب فيه تفكير العسكريين على كيفية إخراج البلاد من أزمتها.

ويستمر التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.

وكشف المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان جعفر عثمان -خلال مؤتمر صحفي عقد مساء يوم الخميس في الخرطوم- عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين مجلس السيادة الحاكم، مشددا على أن هذا الاختلاف يجب أن تحسمه فتوى من وزارة العدل السودانية باعتبارها محامي الحكومة.

وأضاف عثمان أن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني بحسب الوثيقة الدستورية، وأن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.

روابط ذات صلة

قوى الحرية والتغيير في السودان تتمسك بنقل السلطة للمدنيين

شاهد.. شلل تام في موانئ البحر الأحمر

السودان.. قوى الحرية والتغيير تؤكد رغبتها بالعمل لتشكيل مجلس تشريعي بأوسع تمثيل ممكن لقوى الثورة

دول الترويكا ترحب بقرار الحكومة السودانية لانهاء حصار الموانئ

مذكرة تفاهم بين الخرطوم و جوبا في مجال إدارة المياه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

الهند ترسل مليون جرعة مضادة لكورونا الى ايران

تنفيذ تمرين رماية بالصواريخ خلال المناورة السعودية الباكستانية

احتجاجا على وفيات كورونا بامريكا.. فنان شوارع يصنع تابوتا ويضعه فوق نجمة ترامب في ممر المشاهير بهوليوود

موسكو تؤكد الإتفاق على زيارة فيكتوريا نولاند

البرلمان المغربي الجديد.. الملك يتحدث عن أولويات البلاد في المرحلة المقبلة