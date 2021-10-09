السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تؤكد الإتفاق على زيارة فيكتوريا نولاند

موسكو تؤكد الإتفاق على زيارة فيكتوريا نولاند
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاتفاق على زيارة فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى موسكو في الفترة من 11 - 13 أكتوبر الجاري.

العالم - روسيا

وقالت زاخاروفا في هذا الصدد: "نؤكد أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن زيارة نولاند إلى موسكو في الفترة ما بين الـ11 و 13 أكتوبر، بناء على طلب من الجانب الأمريكي، وأن هناك مفاوضات مقررة ستجريها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في مبنى وزارة الخارجية الروسية، فضلا عن عدد من الاجتماعات مع مسؤولين في إدارات روسية أخرى".

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، أن وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند ستتوجه إلى موسكو في الـ11 من أكتوبر للاجتماع مع كبار المسؤولين الروس ومناقشة مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن نولاند ستتوجه بعدها إلى لبنان وبريطانيا.

روابط ذات صلة

نولاند تتوجه إلى موسكو، بيروت ولندن

روسيا ترفض بشكل قاطع مزاعم تورطها باستخدام غاز نوفيتشوك

روسيا تطالب الولايات المتحدة بتدمير ترسانتها الكيميائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قطر تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل

الهند ترسل مليون جرعة مضادة لكورونا الى ايران

تنفيذ تمرين رماية بالصواريخ خلال المناورة السعودية الباكستانية

احتجاجا على وفيات كورونا بامريكا.. فنان شوارع يصنع تابوتا ويضعه فوق نجمة ترامب في ممر المشاهير بهوليوود

موسكو تؤكد الإتفاق على زيارة فيكتوريا نولاند

البرلمان المغربي الجديد.. الملك يتحدث عن أولويات البلاد في المرحلة المقبلة