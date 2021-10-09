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محامي فلسطيني: الإعلام الإسرائيلي يُضلل الرأي العام بشأن "الصلاة الصامتة"

محامي فلسطيني: الإعلام الإسرائيلي يُضلل الرأي العام بشأن
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، إن الإعلام الإسرائيلي يحاول "تضليل الرأي العام" بشأن الحديث عن إلغاء قرار قضائي يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

العالم-فلسطين

وبيّن "زبارقة" في منشورٍ على صفحته بفيسبوك أنه لا يوجد قرار حتى الآن يُلغي قرار محكمة اسرائيلية عدَّ صلاة اليهود في "الأقصى" مسموحة".

وأشار إلى أن "القرار الذي صدر أمس الجمعة من المحكمة المركزية في القدس، يؤكد على مبدأ السماح بصلاة اليهود الصامتة في باحات الأقصى، ويزيد من خطورة الوضع".

وتابع: "ما يحدث في المسجد الأقصى، خاصة في الآونة الأخيرة من حماية سلطات الاحتلال طقوسا تلمودية يهودية في ساحات المسجد يؤكد التغيير الذي ينتهجه الاحتلال من أجل تغيير الوضع القائم".

ومساء أمس الجمعة ألغت المحكمة المركزية الإسرائيلية قرارًا لمحكمة "الصلح" بالسماح للمستوطنين بإقامة "الصلوات الصامتة" بالمسجد الأقصى، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال من يوم الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع، وتتم الاقتحامات على فترتين، صباحية ومسائية.

ومؤخرًا، تزايد توثيق أداء مستوطنين صلوات يهودية في المسجد، كما رفع مستوطنون العلم الإسرائيلي داخل الساحات الشهر الماضي.

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