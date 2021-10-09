شاهد.. كركوك قبل الانتخابات التشريعية في العراق

العالم - مراسلون

الانتخابات النيابية المبكرة على الابواب او أمست قاب قوسين او ادنی ومدينة كركوك شمال العراق تشهد تنافساً بين من رشحوا انفسهم كمستقلين او ضمن قوائم الكتل السياسية. هوية كركوك القومية اغلب ما يتناغم به المرشحون والشارع يرى ان تحكيم العقل في الاختيار والتصويت هو من يحافظ على هوية مدينتهم العراقية.

وقال المواطن احمد علي:"نتمنی من الاخوة المواطنين ان يدلون بصوتهم مرتكزون علی العقل لاعلی القلب".

وقال اشرف يحياوالي وهو ناشط مدني:"ان هذه الانتخابات حاسمة ويكون من خلالها التعرف علی هوية كركوك الاصلية والاساسية".

تقسيم المدينة الى ثلاث مراكز انتخابية ولدت قلقاً لدى بعض الاحزاب فيما يرى مراقبون ان المشاركة هذه المرة ربما ستكون اقل من التوقعات فصفة العزوف عن المشاركة هي الغالبة حتى الان.

وقال مدير مركز حقوق الانسان في العراق محمد صمانجي لقناة العالم:"للأسف نحن كمنظمات مجتمع مدني عندما سألنا المواطنين رأينا أنهم لايرغبون للذهاب لصناديق الاقتراع وعندما سألنا السبب قالوا لم نر أي خدمات".

وقال الناطق بأسم حركة الوفاء التركمانية علي الهرمزي:" كأحزاب تركمانية لسنا راضين عن التقسيم الجغرافي للمناطق والمرشحين ويبدو انها جاءت حسب اتفاقات ومساومات خلف الكواليس".

ورغم المنافسة المثالية في الترويج والدعايات الايام الماضية، فباتت تحديات كبيرة تنتظر المرشحين واهالي كركوك.

الشارع في كركوك يبحث عن تغيير والمراقبون يؤكدون ان من مثلهم قبل الان قصروا بحقهم فهل سيكون يوم الانتخابات هدوء كما نحن فيه الان؟ سؤال يبحث عن جواب.