لأول مرة.. الأزهر يكشف أسباب عودة العلاقات مع الفاتيكان

العالم-مصر

وفي بيان له في "فيسبوك"، قال الأزهر: "لأول مرة..شيخ الأزهر يجري حوارا إعلاميا مع إذاعة الفاتيكان..لأول مرة..شيخ الأزهر يكشف لإذاعة الفاتيكان سر علاقته القوية مع البابا.. شيخ الأزهر يتحدث مع إذاعة الفاتيكان عن الحوار وحقوق المرأة في الإسلام..لأول مرة.. شيخ الأزهر يكشف في حوار إذاعي أسباب عودة العلاقات مع الفاتيكان".

وأضاف البيان: "أجرى فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأول مرة، حوارا إذاعيا مع إذاعة الفاتيكان، يذاع مساء يوم الجمعة، على هامش مشاركة فضيلته في قمة قادة الأديان بشان المناخ والتعليم، والمنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، ويتحدث خلاله عن العديد من القضايا المعاصرة وأبرز محطات علاقة الأزهر مع الفاتيكان".

وأكمل: "يتناول اللقاء تاريخ العلاقات بين الأزهر والفاتيكان وأسس العلاقات بينهما وفترات توقفها وأسباب عودتها على يد فضيلة الإمام الأكبر والبابا فرنسيس، ومبادرات الأزهر للحوار مع الفاتيكان".

وأشار البيان إلى أن "شيخ الأزهر يقوم بزيارة إلى إيطاليا منذ الثالث من أكتوبر، حضر خلالها قمتي قادة الأديان للتعليم والمناخ، وأجرى لقاءات متنوعة مع عدد من القيادات الدينية والشخصيات السياسية والرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، والاجتماع الدولي "الصلاة من أجل الإنسانية" بحضور بابا الفاتيكان، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل".