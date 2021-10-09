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أعضاء في "الشيوخ الاميركي" يقترحون دراسة حرب أفغانستان

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السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

قدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بقيادة تامي دكوورث، مشروع قانون إلى الكونغرس يدعو إلى إنشاء لجنة لدراسة جميع جوانب الحرب في أفغانستان.

العالم - الاميركيتان

وتؤكد المجموعة أن تحليل الصراع سيساعد إدارة أميركا على تجنب "نفس الأخطاء" في المستقبل.

وجاء في الوثيقة: "هدف اللجنة يكمن في دراسة الحرب في أفغانستان، واستخلاص الاستنتاجات الاستراتيجية، ووضع توصيات لحكومة الولايات المتحدة، ولصانعي السياسة الأمريكية في المستقبل، وكبار القادة العسكريين الأمريكيين".

من المفترض أن تدرس اللجنة بعناية جميع القضايا المتعلقة بالأعمال القتالية والعمليات الاستخباراتية وأنشطة دعم إعادة الإعمار.

وستقوم اللجنة بتحليل عمل الدبلوماسيين الأمريكيين والقرارات السياسية والاستراتيجية التي أثرت على التعاون بين واشنطن وكابول، وكذلك مشاركة دول الناتو في الحرب.

ووفقا للجنة، ستضمن نتائج عملها لاميركا ليس فقط استنتاج العبر والدروس الصحيحة من فترة تواجدها خلال 20 عاما في أفغانستان، بل ولن تسمح بتكرار نفس الأخطاء في المستقبل.

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أعضاء في "الشيوخ الاميركي" يقترحون دراسة حرب أفغانستان