أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 09 أكتوبر2021

اطلاعات ..

رئيس الجمهورية .. إنتاج الكهرباء من محطة بوشهر النووية سيزداد ثلاثة أضعاف

آرمان ملي ..

الوزير عبد اللهيان .. المباحثات مع السعودية بناءة وفي المسار الصحيح

ابتكار ..

وزارة الخارجية تشجب بشدة التفجير الإرهابي في ولاية قندوز الأفغانية

ابرار ..

مصرع وإصابة العشرات في تفجير إرهابي في مسجد للشيعة بولاية قندوز بأفغانستان

ايران ..

مندوبنا بالأمم المتحدة .. قدرات إيران الصاروخية حق قانوني في إطار سيادتها الوطنية

جوان ..

وقوع أول جريمة إرهابية ضد المسلمين الأفغان الشيعة منذ وصول طالبان للسلطة

جام جم ..

الوزير عبد اللهيان يؤكد في بيروت إستعداد إيران للمشاركة في مشاريع إنمائية بلبنان

جمهوري اسلامي ..

الكيان الصهيوني يعد مخططا واسعا لإقامة مستوطنات بالجولان المحتل والنقب

حمايت ..

بدء المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية في العراق

قدس ..

وزير الخارجية السوري يطالب بخروج القوات الأمريكية والتركية من الأراضي السورية

مردم سالاري ..

بولندا تخطو خطوة كبرى في مسار الخروج من عضوية الإتحاد الأوروبي

كيهان ..

العراق يستعد لإجراء إنتخابات برلمانية مهمة .. خمسة وعشرون مليون مواطن يتمتعون بحق المشاركة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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آفتاب يزد..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها، لا ينبغي لتركيا وآذربيجان تهديد مصالح إيران..ان ايران لاتجد بدا من التصدي لاية تحركات في منطقة جنوب القوقاز تشكل تهديدا لامنها واستقرارها ومصالحها الوطنية .

إن نشر إرهابيين دواعش في جنوب القوقاز قرب الحدود الإيرانية ووجود تحركات صهيونية أيضا هناك تهديد مباشر لبلادنا كما ان محاولات تغيير الخارطة الجغرافية لهذه المنطقة بشكل يغلق طريق الاتصال التجاري بين ايران وارمينيا تهديد لمصالح بلادنا .

ان على تركيا وجمهورية اذربيجان تفادي القيام باية تحركات وسيناريوهات تتضمن تهديدا لايران ولمصالحها الوطنية . ان بلادنا اضطرت للقيام بمناورة عسكرية حدودية للتعبير عن عزمها على مواجهة اية تهديدات وذلك بعد ان اخفقت الجهود الدبلوماسية في دفع باكو لاعادة النظر في مواقفها الاستفزازية .

ان نشوب اية حرب بالمنطقة ليس في صالح ايا من بلدانها وعلى انقرة وباكو الكف عن انتهاج سياسات طائشة.

ايران ..

سلطت صحيفة ايران الضوء على الاجواء الساخنة في بحر الصين الجنوبي وكتبت في مقالها، مخاوف في مضيق تايوان.. تتفاقم الاجواء بين الصين وتايوان حاملة معها نذر اندلاع حرب من العيار الثقيل خاصة بعد ازاحة الستار عن قيام امريكا بتدريب القوات التايوانية سرا.

الصين عبرت عن غضبها إزاء الدعم الأمريكي لتايوان عبر تكثيف طلعات المقاتلات الصينية فی الأجواء التايوانية فعلى مدى الايام الاخيرة اخترقت مائة وخمسون مقاتلة صينية الاجواء التايونية و وسط تهديدات صينية من مغبة اي تدخل عسكري امريكي.

ان منطقة بحر الصين الجنوبي تعج بالاساطيل والسفن الحربيةالامريكية والغربية والصينية وتكفي شرارة واحدة لاشعال فتيل نيران حرب قد لا تبقى تقليدية بالضرورة .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها، أردوغان والتدخل بالإنتخابات العراقية،.. الانباء الواردة من العراق تتحدث عن وجود خلافات واسعة بين اكبر حزبين يمثلان العراقيين من اهل السنة عشية بدء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق .

إن هذه الخلافات كشفت عن دور تركي في المعادلات الإنتخابية العراقية حيث التقى الرئيس التركي بزعيمي هذين الحزبين فالرئيس اردوغان التقى في القصر الرئاسي بانقرة برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي رئيس تحالف تقدم الوطني , والتقى بعدها بخميس خنجر رئيس تحالف عزم العراق املا في حل خلافاتهما, لكن هذه الاجتماعات لم تكن مجدية كما يبدو وحسب محافل سياسة واعلامية عراقية .

ان الحلبوسي يحظى بدعم تركيا وقطر حسب هذه المحافل ایضا فيما يحظى خميس خنجر بدعم الامارات . ان بصمات الصراع الايدلوجي وعلى النفوذ والمصالح الدائر في المنطقة بين جناح تمثله تركيا وقطر واخر تمثله السعودية والامارات ومصر تبدو واضحة في العراق ايضا.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، إزدواجية تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية،.. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طرح مؤخرا ادعاءات لا تستند على اي اساس من الصحة بشأن البرنامج النووي الايراني السلمي.

إن رافائل غروسي أراد عبر محاولة التشكيك بسلمية البرنامج النووي الإيراني تقديم خدمة لأمريكا والغرب وذلك قبيل استئناف مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي لاضعاف موقف بلادنا.

ان ايران فتحت ابواب منشآتها النووية على مصارعيها سنوات طويلة اما مفتشي هذه الوكالة مؤكدة الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي , والعجيب في الامر هو ان هذه الوكالة تتجاهل في نفس الوقت وجود ترسانات نووية هائلة في بعض بلدان العالم ولعل اغماض عينها عن امتلاك الكيان الصهيوني لترسانة نووية نموذج صارخ على ازدواجية معاييرها وكذلك صمتها ازاء اجراء قوى كبرى لتجارب نووية في وضح النهار.

قدس ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان، وارسو تقول الأولوية لنا قبل بروكسل، كتبت صحيفة قدس .. المحكمة الدستورية العليا في بولندا حسمت الجدل حول التداخل بين القوانين الداخلية وقوانين الاتحاد الاوروبي بالقول ان الاولوية للقوانين الداخلية .

إن قرار المحكمة الدستورية البولندية هذا يضع بولندا في بداية طريق ينتهي بالخروج من عضوية الإتحاد الأوروبي وجاء اول رد فعل اوروبي غاضب من فرنسا حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي موقف بولندا بالخيانة السافرة للاتحاد الاوروبي, من جانبها عبرت المفوضية الاوروبية عن مخاوفها من هذا التوجه البولندي على حساب الوحدة الاوروبية .الا ان رئيس الوزراء البولندي فند هذه الاتهامات بتاكيد التزام بلاده بالاتحاد الاوروبي لكنه برر قرار المحكمة الدستورية بضرورات صيانة حقوق بولندا الوطنية معبرا في نفس الوقت عن استياءه ازاء التعامل مع بولندا لدولة من الدرجة الثانية باوروبا.

كيهان ..

حول الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق كتبت صحيفة كيهان في تقريرها، إنتخابات برلمانية مهمة في العراق،.. العراق يقف على عتبة اجراء انتخابات برلمانية هي الرابعة في هذا البلد منذ عام 2003 , ويحق لخمسة وعشرين مليون مواطن الادلاء باصواتهم فی صناديق الاقتراع.

إن هذه الإنتخابات ستجري طبقا لقانون الإنتخابات الجديد الذي حدد ثلاثة وثمانين دائرة إنتخابية بدلا من ثماني عشرة حيث سيتنافس عدد كبير من مرشحي الاحزاب والقوائم والتحالفات على اكثر قليلا من ثلاثمائة وعشرين مقعدا نيابيا.

وباطبع من الصعب البت في نتائج هذه الانتخابات الان الا ان المؤشرات تدل على ان فرص فوز التحالفات والقوائم التي تمثل تيارات واجنحة كتلة المقاومة كبيرة للحصول على الاغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.