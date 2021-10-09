شاهد.. هجرة جماعية لـ10الاف طائر الی ايران

العالم - ايران

تعانق الالوان والمناظر الطبيعية في محافظات شمال ايران من معالم جذب السياح وعشاق الطبيعة والراغبين في السفر والمتعة. ومن ضمن المعالم السياحية الكثيرة التي تمتلكها محافظة مازندران احدى المحافظات الشمالية وجود هور ميانكاله الذي يتجلى فيه سحر الطبيعة عند رؤية شروق وغروب الشمس المتناغمة مع اصوات الطيور.

يتمتع هذا المسطح المائي بتنوع نباتي كبير ومناظر طبيعية بكر وخلابة و يعرف ايضا باسم "ميان قلعه" وهو احدى المناطق الخضراء الواقعة على ضفاف بحر الخزر او المعروف باسم بحر قزوين على مساحة سبعين الف كيلومتر.

وقال سائح ايراني:"انّ مشاهدة هذه الطيور المهاجرة في المنطقة تبعث في نفوسنا الامل".

ويقع هور ميانكاله على بعد خمسة واربعين كيلومترا من مدينة نوشهر جنوب شرق محافظة مازندران وفي فصل الخريف تقطع الطيور المهاجرة الفارة من برودة الطقس في روسيا وسيبريا الاف الكيلومترات للوصول الى ميانكاله.

وقال سائح ايراني اخر:"نحن نستمتع بالتصوير عند التقاط صور الطيور المهاجرة التي تطير بشكل جماعي وعددها كبير جدا".

واستقبل هور ميانكاله هذا العام اول سرب الطيور المهاجرة التي قدّر عددها بحوالي عشرة الاف طائر. ومن المتوقع ان يبلغ عدد هذه الطيور الى اربعمئة الف طائر في نهاية فصل الهجرة.

ويستقبل ميانكاله طيور الفلامنيغو وانواع البجع ونسر البحر ذي الذيل الابيض و انواعا من البط والاوز البري. وعموما حوالي ستين بالمئة من طيور منطقة الشرق الاوسط تحط رحالها في هذا المسطح المائي.

وقال مواطن اخر:"هذه المنطقة في جنوب شرق بحر الخزر تستقبل اكثر من مئة نوع من انواع الطيور المهاجرة في فصل الشتاء".

وتستمر رحلات الطيور المهاجرة من برودة الطقس في روسيا وسيبيريا حتى اواسط شهر ديسمبر وتبقى ضيفة على هور ميانكاله حتى منتصف شهر مايو من كل عام.