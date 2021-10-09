ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة

العالم-فلسطين

وذكر المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، وفق ما نقلت وكالة "وفا"، أن الأسرى المضربين الى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة، مضرب منذ 80 يوما، وعلاء الأعرج، منذ 62 يوما، وهشام أبو هواش، منذ 54 يوما، ورايق بشارات، منذ 49 يوما، وشادي أبو عكر، منذ 46 يوما.

ولفت "عبد ربه" إلى أن الأسير الفسفوس، قد يتعرض لانتكاسة صحية مفاجئة في حال تعرض دماغه أو جهازه العصبي لأذى، وهذا قد يسبب له شللًا أو يعرضه لسكته قلبية، كما أنه فقد 30 كيلوغراما من وزنه، ويقبع حاليا في مستشفى "برزلاي"، ويرفض الحصول على المدعمات.

أما الأسير القواسمة، فأكد "عبد ربه" أنه مستمر في إضرابه رغم قرار محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله، كون ذلك لا يعنى الإفراج عنه، حيث يعاني ظروفا صحية صعبة، وأوجاعا في مختلف أنحاء جسمه، ونقصان في وزنه، إضافة لتعرضه لتشنجات في أطرافه، وصداع مستمر، وهو حاليًا في مستشفى "كابلان"، ويرفض أيضا الحصول على المدعمات.

وبخصوص الأسير علاء الأعرج، أوضح "عبد ربه"، أنه يعاني من تشنجات مستمرة، ومشاكل في الكلى، وانخفاض في نسبة السكر في جسمه، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، حيث فقد 20 كيلوغراما من وزنه، وهو حاليا داخل عيادة سجن الرملة.

أما الأسير "أبو هواش" لا يقوى على الحركة، ويرفض إجراء الفحوصات وتناول المحاليل والمدعمات، ويقبع في عيادة سجن الرملة، وفق "عبد ربه".

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويجدد لـ6 شهور قابلة للتمديد.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 550 أسيرًا مريضا، منهم عشرة أسرى مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وفق نادي الأسير.