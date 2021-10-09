السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٩:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ميسي يفاجئ محمد صلاح بهذه العبارات!

ميسي يفاجئ محمد صلاح بهذه العبارات!
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان عن اللاعبين المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، وذلك خلال حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

العالم- منوعات

وتواجد ميسي في القائمة التي ضمت 30 لاعبًا، وأعلنت عنها المجلة الفرنسية، الجمعة، وضمت العديد من الأسماء البارزة من بينهم النجم الأرجنتيني وغريمه كريستيانو رونالدو، إضافة إلى الثنائي محمد صلاح ورياض محرز.

وقال ميسي عن اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة: "في فريقي (باريس سان جرمان)، هناك اثنين سيكون من السهل للغاية بالنسبة لي التصويت لهما وهما نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي".

وأضاف: "من بعدهما يأتي روبرت ليفاندوفسكي الذي قدم عامًا كبيرًا، وهناك أيضًا كريم بنزيمة الذي كان مميزًا. مع تلك الجائزة، البطولات تلعب دورًا كبيرًا".

روابط ذات صلة

نجاة ميسي من عملية سطو في باريس

نيمار يسخر من ميسي بسبب هذه اللقطة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

100 شخص بين قتيل ومفقود في غرق مركب بنهر بالكونغو

كواليس زيارة سوليفان الی السعودية

بروفايل شخصية .. محمد الحلبوسي

بروفايل شخصية .. مسعود بارزاني

الايطالي الفائز بجائزة نوبل لعام 2021 يندد بها

الاحتلال يزيد من المشاريع الاستيطانية في محيط القدس لوأد ما يسمى "حل الدولتين"