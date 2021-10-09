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كواليس زيارة سوليفان الی السعودية

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

اهتمت وسائل الاعلام السعودية بزيارة مستشار الامن القومي في البيت الابيض جيك سوليفان محاولة اعطاء هذه الزيارة بُعد يتعلق باهتمام الولايات المتحدة بالسعودية.

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وحاول محللون سعوديون ان يروجون لاهتمام الولايات المتحدة بعلاقتها بالسعودية رابطين هذا الاهتمام بالموقع الاستراتيجي للسعودية وحاجة الولايات المتحدة للسعودية في هذه الظروف.

هذا وكان نفس المحللين يصرخون ان الولايات المتحدة تركت السعودية وحيدة وبلادفاع بعد ان سحبت منظوماتها الدفاعيه من الحدود السعودية منتقدين سياسة البيت الابيض ازاء السعودية بعد تولي جو بايدن رئاسة الجمهورية في الولايات المتحدة.

في حال ان الكثير من المحللون يؤكدون ان زيارة سوليفان تأتي لايجاد حل لانهاء ازمة السعودية في العدوان علی اليمن والتي اصبحت حمل علی عاتق الولايات المتحدة انهكها خلال 7 اعوام من العدوان.

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