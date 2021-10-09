عمليات بغداد تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعملية التصويت الخاص

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "بجهود كبيرة ومتميزة لكافة قطعاتنا الأمنية في قيادة عمليات بغداد بمختلف صنوفها وبالتعاون وتنسيق عالي المستوى مع مفوضية الانتخابات والكوادر الإعلامية وتواجد القادة والامرين على رأس قطعاتهم التي اثمرت عن نجاح الخطة المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا والاشراف الميداني المباشر من قبل الفريق الركن قائد عمليات بغداد والمشاركة الفعالة والحثيثة لأبناء قواتنا الأمنية بكل انسيابية وسط أجواء أمنة لم يسجل فيها أي خرق أمني يذكر".