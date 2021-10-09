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لدى وصوله دمشق:

أمير عبد اللهيان: ايران تقف الى جانب سوريا بكل قوتها

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، لدى وصوله دمشق اليوم السبت، إن زيارته لسوريا تأتي بعد زيارته لموسكو وبيروت لمواصلة المشاورات، وسألتقي الرئيس السوري بشار الأسد.

العالم - ايران

وأضاف أمير عبد اللهيان، طالما أجرينا ونجري مشاورات مع شريكتنا الاستراتيجية سورية حول قضايا المنطقة والعلاقات الثنائية، وان ايران تولي أهمية بالغة لذلك.

وشدد أمير عبد اللهيان على أن ايران عقدت اتفاقيات مهمة مع سورية خلال الأسابيع الماضية، فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين وتكثيف النشاط لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية، وسيتم تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمت بسرعة كبيرة، وسيحقق الشعبان مكاسب جراء ذلك.

وتابع قائلا: سورية تمضي قدما في التنمية والتقدم، وتقف ايران بكل قوتها الى جانبها، كما كانت تفعل خلال الحرب الارهابية التي شهدتها.

من جانبه قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: ندين بشكل قوي كل الممارسات الأمريكية التي تسعى إلى التلاعب بالملف النــووي الإيــراني وملفات أخرى في المنطقة.

فيصل المقداد

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