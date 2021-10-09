اتهام موظفين السفارة الأمريكية بموسكو بجريمة سرقة

العالم - روسيا

وأضاف دميتري كورنيلوف"زعلت طبعا لفقداني بعض الوثائق وضرورة استصدارها مجددا".

وذكر أنه كانت توجد في الحقيبة بطاقة فيها رقم هاتفه، لذلك "كان بمقدروهم الاتصال وإعادة المسروقات، لكنهم لم يفعلوا ذلك، على الأغلب لخوفهم من العواقب، أو لسبب آخر".

وقال كورنيلوف إنه بمجرد أن "اكتشف فقدان الحقيبة في البار، بحث عنها بنفسه، ثم طلب المساعدة من الحراس المبنى لكنهم رفضوا المساعدة، فاضطر إلى الاتصال بالشرطة".

ووفقا له، لم يكن هناك شيء ذو قيمة أو سر في حقيبة الظهر المفقودة، بل فقط هوية شخصية، وبدلة رياضية، وسماعات رأس لاسلكية، وشاحن كمية من النقود.

وقد أعلنت شرطة موسكو أمس الجمعة، أنها تلقت شكوى بشأن سرقة. وقال الضحية إنه فقد حقيبته وفيها بعض أغراضه الشخصية خلال وجوده في مقهى واقع في شارع سريتينكا بموسكو.

وتمكنت الشرطة من تحديد هوية ثلاثة مشتبه بهم في الجريمة، وتبين أنهم من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو - جنود في سلاح مشاة البحرية تتراوح أعمارهم بين 21 و 26 عاما.