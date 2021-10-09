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أنقرة تتهم أميركا بدعم جماعات إرهابية

أنقرة تتهم أميركا بدعم جماعات إرهابية
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

إتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أمريكا، اليوم السبت، بدعم جماعات إرهابية تقسم سوريا.

العالم - تركيا

وأشار خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، إلى أن مزاعم أمريكا بشأن تواجدها في سوريا لمكافحة تنظيم "داعش" غير حقيقي وغير صادق.

وقال أوغلو: "أمريكا غير صادقة بشأن وجودها في سوريا من أجل مكافحة تنظيم داعش".

كما لفت وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، إلى أن "واشنطن تنتهج سياسات أحادية ظهر أثرها على العراق وسوريا وأفغانستان، وطالبها بأن تغير سياستها بدلا من إلقاء اللوم على تركيا".

وأكد أن "حركة طالبان فرضت سيطرتها على أفغانستان، ويجب الانخراط معهم حتى لا يستقوى تنظيم داعش".

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أنقرة تتهم أميركا بدعم جماعات إرهابية

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