شاهد بالفيديو.. العراق يدخل مرحلة الصمت الانتخابي

العالم - العراق

حوالي خمسة وعشرين مليون ناخب سوف يتوجهون الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار ثلاثمئة وتسعة وعشرين نائباً للبرلمان من بين أكثر من ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مرشحاً، لانتخابات مبكرة تجري وفق قانون إنتخابي جديد يرفع عدد الدوائر، وينص على تصويت أحادي.

الانتخابات التشريعية المبكرة جاءت نتيجة احتجاجات شعبية شهدتها عدد من مدن البلاد قبل عامين ودفعت بالحكومة الى الاستقالة.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعا الشعب العراقي الى مشاركة فاعلة في الانتخابات التشريعية، فيما وجه الشكر لسماحة المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني لحثه الشعب على المشاركة الواسعة في الانتخابات وانتخاب الاصلح والأكفأ.

سير العملية الانتخابية يجري تحت رقابة دولية بطلب من الحكومة العراقية لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية حيث يشارك المئات من المراقبين الدوليين عن الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اخرى في متابعة عمليات الاقتراع.

وقالت رئيسة بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي إلى العراق، فيولا فون كرامون:"نأمل في عملية انتخابية أكثر شفافية ومصداقية من المرة السابقة وهذا ما يأمله الجميع".

وجرت في العراق الجمعة عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، حيث دعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن، في كافة المؤسسات الأمنية، للمشاركة في الاقتراع، الذي شمل أيضا أكثر من مئة وعشرين ألف نازح، يقطن بعضهم نحو سبعة وعشرين مخيماً.