شاهد..مرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية بين إيران وسورية

العالم - خاص بالعالم

عبد اللهيان شدد خلال لقاءه الرئيس بشار الأسد على أن الاتصالات الواسعة بين كبار مسؤولي البلدين تدل على عمق العلاقات التي تربط بينهما مشددا على وقوف بلاده إلى جانب سورية، كما فعلت طيلة سنوات الحرب التي فرضت عليها.

وأشار إلى أنه تم التوصل مؤخرا إلى اتفاقات مهمة بشأن تطوير شامل لهذه العلاقات في كافة المجالات.

الرئيس السوري اعتبر إن الانسحاب الاميركي من افغانستان دليل على ظهور محاور جديدة وزوال المحور الغربي مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى المجالات.

وكان امير عبد اللهيان أشار لدى وصوله دمشق إلى أن زيارته لسورية جاءت للقاء الرئيس الأسد وإكمال التشاور مع الجانب السوري بشأن القضايا المختلفة.



أما وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فقد شدد خلال استقباله نظيره الايراني في مطار دمشق الدولي، على دعم بلاده للجهود التي تقوم به القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالملف النووي..



هذا وتشكل زيارة أمير عبداللهيان إلى سورية التي هي الزيارة الثانية منذ توليه حقيبة الخارجية.. فرصة جديدة لتنسيق المواقف بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

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