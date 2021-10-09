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الرئيس الاسد يؤكد ضرورة انهاء الاحتلال وعودة جميع الاراضي المحتلة الى أحضان الدولة السورية

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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