إصابة ثمانيني بقصف إرهابي على قرية في حماة

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وأفاد مصدر في قيادة شرطة حماة لمراسل سانا أن “رجلاً في العقد الثامن من عمره أصيب بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي الغربي بعدد من القذائف الصاروخية على قرية البركة في ناحية الزيارة أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة”.

وذكر المصدر أنه تم إسعاف الجريح إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج لافتاً إلى وقوع أضرار في منازل الأهالي وممتلكاتهم والبنى التحتية للقرية.

واستشهدت طفلة وأصيب 7 مدنيين بجروح في الأول من أيلول الفائت نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب على قرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي.

وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي اعتداءاتها على القرى الآمنة في المناطق المحيطة بريفي اللاذقية وحماة.