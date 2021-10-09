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العراق يخول محاكم التحقيق النظر في شكاوى الانتخابات

العراق يخول محاكم التحقيق النظر في شكاوى الانتخابات
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

خول مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم السبت، محاكم التحقيق في المحافظات بالنظر بشكاوى الانتخابات.

العالم - العراق

وذكرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من رئيس المجلس قرر تخويل محاكم التحقيق في محافظات البلاد كافة وبما في ذلك محافظات منطقة كردستان العراق وهي متكونة من قاض وعضو ادعاء عام بتلقي الشكاوى والإخبارات من اللجان الأمنية في هذه المحافظات عن الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب في يوم الاقتراع واتخاذ الإجراءات القانونية المباشرة بخصوصها".

وأوضح البيان، أن "هذه اللجان تعمل بإشراف لجنة مركزية في كل محافظة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية اثنين من نوابه ومدعٍ عام بالمنطقة الاستئنافية بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة إلى إشراف رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي".

وأكد، أن "الإجراء جاء لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية ليوم غد العاشر من تشرين الأول".

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