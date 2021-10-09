اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية تؤكد اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت للانتخابات التشريعية يوم غد

قناة العالم
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٢:١٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
العراق مراسل العالم: هناك من يرى المشاركة في التصويت فرصة للتغيير
العراق تنافس انتخابي حاد في مدينة كركوك بين المكونات المجتمعية المختلفة
العراق.. بدء مرحلة الصمت الإنتخابي تمهيدا لإجراء الإنتخابات البرلمانية المبكرة غدا
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية: لا يوجد أي حظر للتجوال يوم غد
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية تؤكد اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت للانتخابات التشريعية يوم غد
برهم صالح: سيخرج شعبنا من هذه الانتخابات اكثر رفعة وتقدم
برهم صالح: لتكن هذه الانتخابات بيانا للعالم يعبر عن اصرار العراق على العودة الى دوره الاقليمي والدولي
العراق... كلمة الرئيس العراقي برهم صالح عشية اجراء الانتخابات المبكرة
عبداللهيان: ايران ستعود الى محادثات فيينا قريبا بعد التحقق من الغاء اجراءات الحظر والحصول على ضمانات من الاطراف الغربية لتنفيذ تعهداتها
عبداللهيان: ايران ستعود الى محادثات فيينا قريبا بعد التحقق من الغاء اجراءات الحظر والحصول على ضمانات من الاطراف الغربية لتنفيذ تعهداتها
اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية تؤكد اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت للانتخابات التشريعية يوم غد
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
كواليس زيارة سوليفان الی السعودية
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 09 أكتوبر2021
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٥
مع الحدث
عملية الاقتراع الخاص في العراق والتحضير للانتخابات العامة
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣
خاص بالعالم- مراسلون
زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان، وتفجير عنيف بمسجد افغاني
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠
فيديو
محاكمة المجلس الاسلامي العلمائي الطائفية- 2013
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣
فيديو
انفجار مرفأ بيروت ومسار التحقيق
الجمعة ٠٨ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٩
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد.. فوز كبير للمصارع الإيراني محمد رضا غرايي على منافسه الأذربيجاني
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-10-2021
حماس تحذر بشأن إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
صحيفة عبرية: الحرب القادمة ضد كيان الاحتلال ستكون حرب تدمير شامل
العثور على مخلوق غريب في البحر الأحمر
قطر تدين تفجير مسجد في أفغانستان
مقالات و تحليلات
ما هي المعركة الحقيقية التي يريدها الناخب العراقي؟
هذه رسائل زيارة أمير عبداللهيان الى لبنان
بعد كسر الحصار.. آمال لبنانية على الحليف الذي لا يخذل اصدقائه
مركز بريطاني لعمليات التجسس الخاصة في اليمن… أنشطة استخبارية وتدريبات عسكرية للقوات السعودية
حرب تشرين التحريرية.. إرادة شعب وقوة جيش وإشراقة مجد
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.