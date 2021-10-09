طالبان: ناقشنا مع واشنطن فتح صفحة جديدة

وجاء هذا التصريح على لسان وزير الخارجية بالوكالة في حكومة "طالبان"، أمير خان متقي، في حديث إلى قناة "الجزيرة" القطرية، عقب أول اجتماع مباشر عالي المستوى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، جرى بين ممثلين عن "طالبان" وواشنطن في الدوحة اليوم السبت .

وأشار متقي إلى أن وفد حكومة "طالبان" الذي ترأسه طالب الولايات المتحدة خلال الاجتماع برفع الحظر عن احتياطي البنك الوطني.

وأضاف متقي أن وفد حكومة "طالبان" الذي ترأسه ركز خلال الاجتماع على المساعدات الإنسانية وتطبيق الاتفاق المبرم في فبراير 2020 في الدوحة بين الحركة وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتابع وزير الخارجية بالوكالة في حكومة "طالبان" أن وفدها طالب الولايات المتحدة خلال الاجتماع باحترام سيادة أجواء أفغانستان وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة.

كما ذكر الجانب الأفغاني أن الولايات المتحدة خلال الاجتماع تعهدت بإمداد أفغانستان باللقاح ضد فيروس كورونا.