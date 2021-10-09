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برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد

برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحول في العراق.

العالم - العراق

وقال صالح، في كلمة متلفزة، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".

وأضاف، أن "اقتراع الغد فرصة لبِناء دولة قادرة ومقتدرة، لتُصحح المسارات الخاطئة وتضرِب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".

ولفت إلى أن "الإصلاح المنشود يتحقق من خلال الاحتكام للشعب"، مشيراً إلى أن "يوم غد، أعين العالم بأجمعه ستتوجه إلى العراق".

وتابع: "سيخرج شعبنا من هذه الانتخابات أكثر رفعة وتقدم"، معبراً عن "شكره للحكومة وأجهزتها في دعم العملية الانتخابية وتهيئة ظروف إجرائها".

وأكد، ان "المشاركة الواسعة في الانتخابات ستكون نقطة تحوّل في مصير البلد"، لافتاً إلى أن "الانتخابات ستكون سور الوطن وسياجه المنيع".

وأشار إلى أن "بناء الدولة يتطلب تشكيل برلمان يعبر عن ارادة العراقيين".

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