آل خليفة يقدم على طبق من فضة خدمة لوكر الاحتلال في المنامة

العالم - نقطة تواصل

سلط البرنامج الضوء على تواجد سفارة الصهاينة التجسيية التي تقع في مركز بحرين التجاري وتحديدا الطابق 29 من المركز والمالك لهذا المركز هو حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وعلق النشطاء البحارنة في مواقع التواصل الاجتماعي ان ملك البحرين بما انه يمتلك البرج التجاري قدم للصهاينة بالمجان الطابق 29 حتى يفتحوا وكرهم التجسسي في المنطقة ونشروا النشطاء هاشتاغ البحرين ترفض الصهاينة للاعلان عن رفضهم للتطبيع مع كيان المحتل.

وناقش البرنامج التطبيل للنظام البحريني من قبل الصحفية والكاتبة البحرينة عهدية أحمد.

ورد نشطاء التواصل البحريني بشكل حاسم وناري ووضعوا النقاط على الحروف على فيديو عهدية احمد وتطبيلها للنظام البحرني وتأييدها للتطبيع وفتح وكر التجسس في البحرين.

وتطرق البرنامج الى اعتقال رجلا عمل شرطياً في البحرين كان يدير عصابة دولية لتجارة المخدرات.

وابرز ما علق عليه النشطاء البحارنه هذا الاسبوع هو اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف اليوم الخامس من اكتوبر من كل عام والذات المعلمين البحارنه الذين تم فصلهم ظلماَ عن وظائفهم.