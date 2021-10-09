السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

آل خليفة يقدم على طبق من فضة خدمة لوكر الاحتلال في المنامة

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

حلقة من التفاعل والتواصل في برنامج "نقطة تواصل" على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها النشطاء البحارنة في منصات التواصل الاجتماعي (انستغرام – فيسبوك – تويتر – تلغرام – واتساب).

العالم - نقطة تواصل

سلط البرنامج الضوء على تواجد سفارة الصهاينة التجسيية التي تقع في مركز بحرين التجاري وتحديدا الطابق 29 من المركز والمالك لهذا المركز هو حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وعلق النشطاء البحارنة في مواقع التواصل الاجتماعي ان ملك البحرين بما انه يمتلك البرج التجاري قدم للصهاينة بالمجان الطابق 29 حتى يفتحوا وكرهم التجسسي في المنطقة ونشروا النشطاء هاشتاغ البحرين ترفض الصهاينة للاعلان عن رفضهم للتطبيع مع كيان المحتل.

وناقش البرنامج التطبيل للنظام البحريني من قبل الصحفية والكاتبة البحرينة عهدية أحمد.

ورد نشطاء التواصل البحريني بشكل حاسم وناري ووضعوا النقاط على الحروف على فيديو عهدية احمد وتطبيلها للنظام البحرني وتأييدها للتطبيع وفتح وكر التجسس في البحرين.

وتطرق البرنامج الى اعتقال رجلا عمل شرطياً في البحرين كان يدير عصابة دولية لتجارة المخدرات.

وابرز ما علق عليه النشطاء البحارنه هذا الاسبوع هو اليوم العالمي للمعلمين الذي يصادف اليوم الخامس من اكتوبر من كل عام والذات المعلمين البحارنه الذين تم فصلهم ظلماَ عن وظائفهم.

روابط ذات صلة

مشاهد جديدة لتظاهرات البحرينيين رفضا للتطبيع مع 'اسرائيل' وقمع النظام لهم

جمعة غضب في البحرين وتظاهرات مناهضة للتطبيع

البحرين تتهم النظام الخليفي بالخيانة العظمى وتصرخ بطرد سفارة الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

قوات امريكية تدخل الى سوريا بعد انسحابها من العراق

وزير خارجية العراق يصل إلى بلغراد

لبنان.. انقطاع كامل للكهرباء نتيجة نفاد المازوت

محادثات مباشرة بين أميركا وطالبان.. هل تستطيع أميركا لملمة هزيمتها؟

إعداد خطط طوارئ لمعالجة أي خروقات بالانتخابات العراقية