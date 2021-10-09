المفوضية العراقية تؤكد استعدادها التام ليوم غد

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة بشكل تام لإجراء الانتخابات يوم غد الأحد في البلاد".

وأضاف، أن "البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع العام".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري في المؤتمر ذاته، أنه "تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف، أن "جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أنه "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت يوم غد"، مبينا أن "القطعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا قطعات إضافية لبعض المحافظات".

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".