السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

المفوضية العراقية تؤكد استعدادها التام ليوم غد

المفوضية العراقية تؤكد استعدادها التام ليوم غد
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، استعدادها التام ليوم الاقتراع غدا 10 اكتوبر.

العالم - العراق

وقال رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحفي، إن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مستعدة بشكل تام لإجراء الانتخابات يوم غد الأحد في البلاد".

وأضاف، أن "البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع العام".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الأمنية للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري في المؤتمر ذاته، أنه "تمت مناقشة الاستعدادات الخاصة بالشأن الأمني مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأضاف، أن "جميع القطعات الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية في البلاد"، مبينا أنه "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ قرارات تسهل عملية التصويت يوم غد"، مبينا أن "القطعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا قطعات إضافية لبعض المحافظات".

وقال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن "انتخابات الغد من أهم العمليات الانتخابية في تاريخ العراق الحديث"، مؤكداً أنها "انتخابات مفصلية مصيرية وتأسيسية وتأتي في ظرفٍ دقيق ولَحظةٍ وطنيةٍ فارقة".

روابط ذات صلة

برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد

العراق يخول محاكم التحقيق النظر في شكاوى الانتخابات

العراق يدخل مرحلة "الصمت الانتخابي" قبل يوم من الاقتراع العام

شاهد.. نجاح المرحلة الاولی من الانتخابات في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

قوات امريكية تدخل الى سوريا بعد انسحابها من العراق

وزير خارجية العراق يصل إلى بلغراد

لبنان.. انقطاع كامل للكهرباء نتيجة نفاد المازوت

محادثات مباشرة بين أميركا وطالبان.. هل تستطيع أميركا لملمة هزيمتها؟

إعداد خطط طوارئ لمعالجة أي خروقات بالانتخابات العراقية