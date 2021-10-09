عشائر الحسكة تندد باعتداءات "قسد" على المدنيين

العالم - سوريا

وأدانت قبيلة (طي) العربية في بيان، الاعتداء السافر اللاأخلاقي وغير المقبول باستخدام القوة العسكرية ضد الأهالي العزل من ابناء القرى التابعة لناحية تل براك بريف الحسكة الشمالي الذين وقفوا لمنع التعدي على الممتلكات العامة.

وجاء في البيان إن قبيلة طي تعلن “دعمها الكامل لابناء العشائر في منطقة تل براك في التصدي لمن يحاول الاعتداء على الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب ولا يمكن لأحد العبث بها كما يعد الحفاظ عليها واجباً وطنياً وأخلاقياً”.

وحذر البيان "قسد" من مغبة استفزاز القبائل والعشائر العربية في المنطقة بمثل هذه التعديات والتي تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها على المنطقة برمتها.

كما أدانت قبيلة (السادة المعامرة الأشراف).. الجريمة المروعة التي ارتكبتها عصابات "قسد" بحق أبنائها من عشيرة (البوخطاب) من قبيلة الجبور في قرى تل براك الذين تصدوا لممارسات الجماعة المسلحة ومرتزقتها التي امتهنت سياسة السطو المسلح والبطش لترهيب أبناء الجزيرة.

وأشاد البيان بصمود أبناء عشيرة البوخطاب “الذين دافعوا عن الممتلكات العامة بصدورهم العارية وطردوا عناصر "قسد" من الحواجز في ريف تل براك مطالباً أبناء العشيرة بالاستمرار بعملهم البطولي لمحاسبة العملاء والمرتزقة الذين خانوا الوطن والتاريخ.

وشدد البيان على أن خيار المقاومة الشعبية هو الطريق الوحيد لحفظ كرامة الوطن وأبنائه الشرفاء.. ومن هذا المنطلق سنكون إلى جانب كل أبناء العشائر في التصدي للمرتزقة وداعميهم.

وكانت جماعة "قسد" أطلقت النار على الأهالي العزل في القرى التابعة لمنطقة تل براك بريف الحسكة الشمالي أثناء محاولتهم منع مسلحي الجماعة من سرقة المحولة الكهربائية التي تغذي القرى والتجمعات السكانية المحيطة بالمنطقة ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة 16 آخرين.