وزير خارجية العراق يصل إلى بلغراد

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وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، وصل اليوم السبت المُوافق 2021/10/9، إلى العاصمة الصربيّة بلغراد للمُشاركة في اجتماع دول عدم الانحياز الذي سيعقد احتفالاً بالذكرى الستين للمُؤتمر الأول لتأسيس الحركة، والذي تستضيفه جمهوريَّة صربيا للفترة من 11-2021/10/12".

وأضاف الصحاف، أنه "من المُؤمَّل أن يلتقي الوزير رئيس الجمهوريَّة الصربيّ، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجيَّة في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وبلغراد، وفتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك بما يخدم مصالح الشعبيّن الصديقين".

وتابع: "وكذلك سيلتقي الوزير بعض نظرائه من الدول الأعضاء في الحركة على هامش الاجتماع".