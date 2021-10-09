انتقادات واسعة لـ'CNN' الأمريكية بسبب تلميعها سمعة الإمارات الملطخة

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وعنون معهد (Responsible Statecraft) تقريرا موسعا له بالتساؤل “لماذا تقوم CNN بالعلاقات العامة لديكتاتورية الشرق الأوسط؟” في إشارة إلى الإمارات.

وقال المعهد إن شبكة سي إن إن ستكون “مذيع رسمي” لمعرض “إكسبو” تديره الإمارات لمدة ستة أشهر ويبدو أنه يهدف إلى تلميع صورتها العالمية.

وجاء في التقرير: قد لا يعكس حديث إكسبو دبي والسيرك المصنوع من حقيقة سجل الإمارات الإشكالي في مجال حقوق الإنسان، أو دعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، أو مساعيها المزعومة للتسلل إلى المستويات العليا من الحزب الجمهوري”.

وما هو سلاح إكسبو المميز في بيع نسخته البيضاء من دبي والإمارات؟ سي إن إن عملاق الأخبار الأمريكية باعتبارها الراعي الإعلامي الرسمي للمعرض.

وقالت شبكة سي إن إن: “في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو الإمارات العربية المتحدة في الفترة من أكتوبر إلى مارس لمعرض إكسبو 2020 دبي ، ستكون سي إن إن هي المذيع الرسمي للحدث ، حيث ستوفر تغطية لا مثيل لها للجماهير العالمية وستحظى بحضور بارز في إكسبو نفسه”.

لم تحدد CNN ما إذا كان Expo يدفع مقابل التغطية الواسعة. لكن البيان الصحفي يفخر بأن الشبكة تخطط لتغطية مباشرة “لعروضها الرئيسية عن المعرض.

يثير الغموض حول دور CNN في تغطية المعرض، وسجل حافل في إنتاج محتوى برعاية لدبي ونشر عدد كبير من المقالات التي تصف دبي وترويج السياحة في الإمارة، أسئلة أخلاقية وقانونية.

قال سنجيف بيري ، المدير التنفيذي في Freedom Forward ، وهي مجموعة تقود جهود مقاطعة معرض إكسبو: “إن علاقة CNN بالدكتاتورية التي تحكم الإمارات العربية المتحدة تفتقر إلى الشفافية”. “لطالما استخدم حكام الإمارات الحملات الدعائية لإخفاء جرائمهم الفظيعة لحقوق الإنسان ، ويبدو أن سي إن إن تلعب دورًا في دعم أجندة العلاقات العامة لهذه الديكتاتورية”.

يبدو أن شبكة الأخبار لديها علاقة مالية طويلة الأمد مع دبي للترويج للإمارة. طلبت شركة Responsible Statecraft من CNN توضيحًا لدورها بصفتها “المذيع الرسمي” لمعرض دبي ، وما إذا كانت الشبكة تواصل إنتاج محتوى مدعوم لدبي ، وما الذي يتحكم في احتجاز العملاء في دبي أو احتجازهم في إنتاج الشبكة للمحتوى المدعوم.

سأل المعهد أيضًا عما إذا كان إنتاج وتوزيع CNN للمحتوى المدعوم للعملاء في دبي يندرج تحت قانون تسجيل الوكيل الأجنبي ، وهو قانون يتطلب التسجيل للكيانات داخل الولايات المتحدة التي تعمل كـ “مستشار العلاقات العامة للمدير الأجنبي ، ووكيل الدعاية ، وخدمة المعلومات موظف ، أو مستشار سياسي “، بحسب وزارة العدل.

قال بن فريمان، مدير مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز السياسة الدولية: “تُقرأ هذه” المقالات الإخبارية “كدعاية أو في أحسن الأحوال كتيبات سياحية”. “العديد من مجالس الترويج السياحي التابعة للحكومات الأجنبية مسجلة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب ، ولا يبدو أن عملها يختلف كثيرًا عما تفعله سي إن إن في الإمارات العربية المتحدة.”

تروج CNN لعملها المدفوع الأجر في دبي في دراسة حالة حول مدى انتشار أعمالها التجارية وتأثيرها على العملاء. تقول الدراسة: “سعت دبي إلى توسيع سمعتها كوجهة رائدة للأعمال والتجارة والأحداث ، واستهدفت على وجه التحديد أولئك الذين لم يسبق لهم زيارة دبي من قبل وأولئك الذين استخدموا دبي فقط كمحطة توقف”.

وقالت شبكة CNN: “من خلال الاستفادة من وصول منصات CNN ، تم تجميع سلسلة من 10 مقاطع فيديو معًا ، لتسليط الضوء على ثقافة دبي الواسعة باستخدام سرد القصص السينمائي الخاص بهم للإلهام”.

يبدو تصنيف CNN للمحتوى المدعوم لدبي غير متسق، وفي بعض الحالات، محير تمامًا.

عرض مقال في فبراير بعنوان “دبي تعطي لمحة داخل جناح الاستدامة في إكسبو” مقطع فيديو عن المعرض وروج لمبادرات الطاقة المستدامة التي توفر جزءًا من احتياجات إكسبو من الكهرباء.

قالت “ملاحظة المحرر” في الجزء العلوي من المقالة: “غالبًا ما تحمل سلسلة CNN رعاية قادمة من البلدان والمناطق التي نعرضها في ملفنا الشخصي”. “ومع ذلك تحتفظ CNN بالسيطرة التحريرية الكاملة على جميع تقاريرها.”

لم تحدد CNN ما إذا كان المقال أو الفيديو الذي يروج للمعرض، في الواقع ، محتوى برعاية.

على Facebook ، تم تصنيف سلسلة من مقاطع الفيديو بشكل بارز على أنها “برعاية Visit Dubai” ولكن تم نشر مقطع واحد على الأقل من مقاطع الفيديو هذه على موقع CNN الإلكتروني دون الإفصاح عن رعايتها من قبل Visit Dubai.

في وقت سابق من هذا الشهر ، أشار الصحفيان جابي ليفين دريزين وآدم جونسون إلى أن “سي إن إن لديها مجال سفر يسمى” دبي الآن “يركز حصريًا على مدى روعة ومرح وتطور وتسامح وإبداع الديكتاتورية الخليجية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، ولن يقول المنفذ ما إذا كانت المقالات مدفوعة الأجر للنظام الإماراتي “.

قاموا بفهرسة 105 مقالة ظهرت للترويج للسياحة في دبي منذ بداية نوفمبر 2020 لا تحتوي على أي إفصاح عن إنشاء CNN للمحتوى المدعوم للترويج للسفر إلى دبي أو دور CNN بصفتها “المذيع الرسمي” للمعرض.

بدأ معرض إكسبو مطلع هذا الشهر وسيستمر ستة أشهر يوم الجمعة ، ووفقًا لشبكة CNN ، فإن تغطيته للحدث آخذة في الازدياد. إذا استمر غموض الشبكة حول علاقتها بمعرض إكسبو وسياحة دبي، فقد يشكل ذلك تحديًا مستمرًا للجهود المبذولة للتمييز بين صحافتها المنتجة بشكل مستقل والمحتوى الذي ترعاه الدولة والذي يروج لصورة مطهرة لدولة غير ديمقراطية لديها سجل إشكالي في مجال حقوق الإنسان وتاريخ البحث عن التأثير غير المشروع على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.