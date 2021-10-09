شاهد.. "عملية الاقتراع الخاص" تشكل بداية النجاح للانتخابات العراقية

العالم - خاص بالعالم

وقال عماد جميل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العراق ينتخب": ان نجاح عملية الاقتراع الخاص يعود إلى عمل مفوضية الانتخابات واعدادها لجدول العمليات الانتخابية والتزامها بالاجراءات والقانون الانتخابي وبرمجتها الخاصة، مضيفاً ان كل الجوانب وعمل المفوضية المتناسقة ساهم في نجاع عملية الاقتراع الخاص.

ويوم أمس الجمعة انطلقت منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، إجراءات التصويت الخاص التي شاركت فيها القوات الأمنية والنازحون وبقية الفئات المشمولة بالاقتراع في الثامن من تشرين الأول 2021.

وأشار عماد جميل الى ان العراق في عمليات الانتخابات السابقة كان يعاني من عملية التصويت الخاص بسبب الزخم الكبير على مراكز الاقتراع، لكن هذه السنة كان هناك تنسيق عالي المستوى بين المفوضية ومكاتب المحافضات وكذلك مقرات القوات الأمنية بواسطة ضباط الانضباط وبحضور القوات على مرور الوقت وليس على شكل دفعة واحدة، هذا التنسيق كان بحركة انسيابة جداً.

واوضح عماد جميل ان نجاح عملية الاقتراع الخاص في العراق امس هي بشرى للشارع العراقي لحضوره بشكل كثيف في التصويت العام غدا الاحد لما كانت لهذه العملية من مخرجات من قبيل امانة الادراة ودقة الاجراءات عمل ادراة مراكز الاقتراع.

ولفت عماد جميل الى انه تم النجاح في الغاء حالة التلاعب في الاصوات في ظل الجهود الواسعة للمفوضية، مشيراً الى الحرية في التصويت والاختيار بين الناخبين العراقيين.

وأعرب عماد جميل عن تفاؤله بالنسبة للانتخابات التشريعية التي ستبدأ يوم غد، معلناً إستكمال كافة الاستعدادات لاجراء الانتخابات.

وبين عماد جميل انه تم وضع اجهزة احتياطية في مراكز الاقتراع لتلافي اي طارئ ربما يحدث خلال عملية التصويت، موكداً ان المفوضية الانتخابية بذلت كل ما عليها من اجل اجراء نزيهة وآمنة.

ولفت عماد جميل الى تمديد عملية الاقتراع غدا من الساعة الخامسة الى السادسة مساء اذا كان هناك اقبال كثيف على الانتخابات، وستعلن النتائج الالكترونية لكل محطة يتم التصويت فيها بعد انتهاء الاقتراع.

وأشار عماد جميل الى ان كل مرشح لديه مراقبون في مراكز التصويت بامكانه الحصول على النتائج قبل نشرها، وكل النتائج التي اعلن عنها اعلاميا ليس لها أي مصداقية قبل الاعلان عنها رسميا.

وأكد عماد جميل ان كل الاجهزة بعد انتهاء عملية الاقتراع تصبح خالية من اي برمجيات حفاظا عليها من اي احتراق او اختراق.

وشدد عماد جميل على ان لم يتم تسجيل اي خرق امني في عملية التصويت الخاص امس ومجلس المفاوضين سينظر بأي طعون ترفع حول التصويت.