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مفوضية الانتخابات العراقية توجه تحذيراً لوسائل الإعلام

مفوضية الانتخابات العراقية توجه تحذيراً لوسائل الإعلام
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٩ بتوقيت غرينتش

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم السبت، تحذيراً لوسائل الإعلام والصحفيين.

العالم - العراق

وذكر بيان للمفوضية، أنها "تدعو وسائل الإعلام والصحفيين، إلى توخي الدقة وعدم تناول فيديوات لا تعود إطلاقاً إلى هذه الانتخابات، خاصة وأن من يدقق فيها يجدها تحتوي على إجراءات وأوراق اقتراع تخص انتخابات سابقة".

وأضاف البيان، أن "عرض هذه الفيديوات وربطها بالانتخابات الحالية التي بدأت يوم أمس الجمعة، لن يؤخر الحرص العالي من قبل ملاكات المفوضية على أن يجري التصويت العام، يوم غد الأحد، بمستوى يليق بما بذلته المؤسسة من جهود وتحضيرات غير مسبوقة".

وتابع البيان أن "مفوضية الانتخابات تحتفظ بحقها القانوني في الرد أمام إصرار بعض المواقع على تضليل الرأي العام ونشر مثل هذه الفيديوات والترويج لها، بهدف التأثير في قناعات الناخبين خاصة ونحن في ساعات حاسمة وحساسة قبيل بدء تصويت العراقيين في انتخابات العاشر من تشرين الأول".

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