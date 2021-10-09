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المرجع الديني السيد السيستاني يعزي باستشهاد عشرات المصلين الافغان بتفجير ارهابي ويؤكد أن العالم الاسلامي ترك الشعب الافغاني الاعزل لوحده

السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

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