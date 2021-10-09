العراق.. قرارات لتنظيم الحركة والتنقل تزامنا مع الانتخابات

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات من الساعة 1:00 فجر يوم الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه، ومنع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن من الساعة 1:00 فجر الأحد يوم 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه".

وتضمنت الوثيقة قراراً بغلق جميع المطاعم والمولات من الساعة 1:00 فجر الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين على أن تستثنى من القرار (الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران) ويتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر".

ونصت كذلك على استمرار منع التجمعات البشرية حتى السابعة من صباح يوم 13 تشرين الأول الجاري.