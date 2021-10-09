السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. قرارات لتنظيم الحركة والتنقل تزامنا مع الانتخابات

العراق.. قرارات لتنظيم الحركة والتنقل تزامنا مع الانتخابات
السبت ٠٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

اعلن مصدر أمني عراقي مسؤول عن صدور قرارات بمنع حركة العجلات والدراجات وإغلاق المطاعم والمولات بالتزامن مع إجراء الاقتراع العام في البلاد.

العالم - العراق

وقال المصدر في حديث خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تقرر إغلاق مداخل المحافظات ومنع حركة الأشخاص والعجلات من الساعة 1:00 فجر يوم الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه، ومنع حركة الدراجات النارية والعجلات الصغيرة (الستوتة والتكتك) وعجلات الحمل أكثر من 2 طن بمختلف أنواعها داخل المدن من الساعة 1:00 فجر الأحد يوم 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين الذي يليه".

وتضمنت الوثيقة قراراً بغلق جميع المطاعم والمولات من الساعة 1:00 فجر الأحد 10 تشرين الأول وحتى السادسة من صباح يوم الاثنين على أن تستثنى من القرار (الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية وأسواق بيع الفواكه والخضر والأفران) ويتم اعتقال من يخالف هذه الأوامر".

ونصت كذلك على استمرار منع التجمعات البشرية حتى السابعة من صباح يوم 13 تشرين الأول الجاري.

روابط ذات صلة

قوات امريكية تدخل الى سوريا بعد انسحابها من العراق

المفوضية العراقية تؤكد استعدادها التام ليوم غد

برهم صالح: المشاركة بالانتخابات ستشكل نقطة تحول في البلاد

العراق يخول محاكم التحقيق النظر في شكاوى الانتخابات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة أمريكية: السعودية زادت من قمعها للحقوقيين والمعارضين

حكومة هادي تعتقل صحفياً في الأردن كشف استثمارات سفيرها

المشاط: مجزرة الصالة الكبرى جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم

العراق.. قرارات لتنظيم الحركة والتنقل تزامنا مع الانتخابات

حزب العمال التونسي يحشد في شارع الحبيب بورقيبة وينتقد سعيّد

قائد الثورة يؤكد ضرورة رفع مستوى خدمات قوى الامن الداخلي